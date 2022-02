NBA, Kristaps Porzingis a Washington: “Non vedo l’ora di giocare con Bradley Beal”

Durante l’ultima giornata valida per gli scambi, gli Washington Wizards si sono accordati con i Dallas Mavericks per portare nelle proprie fila Kristaps Porzingis. Così il centro ha messo la parola fine alla sua esperienza in Texas. Lo scambio ha accontentato tutti: agli Wizards serviva un lungo come Porzingis, mentre i Mavericks volevano liberarsi dell’ala grande, non solo per via del suo contratto ma anche perché la coppia Doncic-Porzingis non è mai decollata.

Kristaps Porzingis: “Darò un grande contributo alla squadra”

Kristaps, probabilmente, debutterà in canotta Washington solo dopo l’All Star Weekend. Porzingis negli scorsi giorni si è detto felice di essere un giocatore degli Wizards e attende con ansia il suo esordio con i capitolini. Sempre secondo l’ala grande, lui è Bradley Beal formeranno una grande coppia. Queste le sue parole rilasciate alla NBCS:

“Beal è un giocatore incredibile. Non vedo l’ora di giocare con lui. Riesce ad attirare l’attenzione di tutti e così facendo libera i suoi compagni. Penso che io e lui ci divertiremo molto. È un giocatore dinamico e ha una grande visione di gioco. Ha già avuto esperienze ai Playoff e penso che quando inizieremo a giocare assieme troveremo subito un’intesa. In questa mia nuova avventura cercherò di fare il possibile per la squadra. Proverò a creare spazio per i miei compagni e a metterli in ritmo.”

Leggi anche:

NBA Hall of Fame: i finalisti della classe 2022

NBA, Gilbert Arenas affonda i Lakers: “Quintetti senza senso”

Rising Stars NBA, il nuovo format convince tutti: “È stato fantastico”