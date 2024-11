L’All-Star Game NBA cambia ancora? Si valuta nuova formula dal 2025

Innegabile attrattiva e necessaria competizione vanno di pari passo quando si ragiona su nuove formule per l’All-Star Game NBA. Nessuna delle soluzioni proposte fin qui sembra aver risolto l’impasse, tant’è che il tema riemerge ciclicamente. A fronte dell’ennesima retromarcia in pochi anni, l’orizzonte per l’edizione 2025 è piuttosto confuso.

Secondo quanto riferisce Shams Charania di ESPN citando fonti interne alla lega, la NBA a starebbe valutando da mesi un formato “torneo” più simile alla proposta già implementata per l’evento del venerdì All-Star riservato ai rookie. In particolare, la sfida di cartello coinvolgerebbe tre roster All-Star di otto giocatori ciascuno e la squadra vincitrice del Rising Star Game di cui sopra. La proposta, che ha coinvolto varie figure in seno alla lega, da giocatori simbolo a dirigenti e rappresentanti delle squadre, è giunta sul tavolo del competitivo committee nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre, di fatto a tre mesi dall’evento di metà frebbraio.

