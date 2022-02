NBA, Doc Rivers cancella l’allenamento odierno dei 76ers

La chiusura del mercato NBA è alle porte ed i Philadelphia 76ers rientrano di diritto nel novero delle franchigie che si apprestano ad infuocare le ultime ore di trattative. Proprio a causa dell’elevato numero di indiscrezioni di mercato che stanno terremotando l’ambiente 76ers, coach Doc Rivers ha deciso di annullare l’allenamento odierno, rispedendo a casa i giocatori presentatisi usualmente al centro di allenamento di Camden.

Di seguito, le parole di Rivers:

“Raramente mi è capitato di vivere una giornata lavorativa strana come la presente. Ho deciso di cancellare l’allenamento odierno per manifesta impossibilità di lavorare serenamente. Continue notizie, voci di corridoio, telefonate incalzanti dagli uffici della franchigia non facilitano certamente il lavoro di nessuno. Allenarsi con distrazione equivale a sprecare il tempo di tutti e mi è sembrato corretto mettere immediatamente i giocatori al corrente delle mie sensazioni senza usare formule equivocabili. Dal punto di vista umano, ritengo che sia altrettanto giusto dar loro il tempo di smaltire le scorie di tutta questa confusione. Domani mattina, a trattive definitivamente chiuse, avrà luogo il consueto shootaround pre-partita”.