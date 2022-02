Mercato NBA, Klay Thompson scherza su mosse Warriors e Trade Deadline

Una partita particolarmente brillante contro i Sacramento Kings, non solo dal punto di vista delle percentuali – 8-11 al tiro, con sette triple realizzate, cinque rimbalzi e sette assist riconsegna un Klay Thompson piuttosto rilassato in conferenza stampa. Il successo nel derby californiano consente di recuperare terreno sui Phoenix Suns, la cui striscia vincente si è interrotta a 11 di fronte ad Atlanta.

Mercato NBA delle opportunità per gli Warriors

Golden State non tornerà in campo prima di lunedì, a poche ore dalla Trade Deadline 2022. Non poteva dunque mancare una domanda sul tema. Klay ha preferito rifugiarsi in una battuta con il sorriso:

“Cosa può servire? Forse una nuova lavatrice”

È chiaro che non fosse possibile aspettarsi una risposta esaustiva dal diretto interessato. Scherzi a parte, da inizio stagione gli Warriors hanno una rotazione ridotta soprattutto tra i lunghi. Il rientro posticipato di James Wiseman potrebbe portare la dirigenza a valutare un eventuale innesto.

