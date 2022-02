Risultati NBA, i Lakers perdono il derby con i Clippers, KO per Phoenix e Chicago

In una grande partita tra Bulls e Raptors, i canadesi hanno vinto ancora ai supplementari, con ben 4 giocatori che hanno raggiunto i 20 punti. Pascal Siakam ha collezionato 25 punti e 13 rimbalzi, Chris Boucher 16 punti e 10 assist dalla panchina mentre Scottie Barnes ha segnato 21 punti compreso il canestro del sorpasso a 1’44” dalla fine dei tempi supplementari mentre Gary Trent Jr. ha registrato la tripla della vittoria a 16 secondi dalla sirena.

I Wolves hanno vinto la terza partita consecutiva contro i Pistons con 25 punti di Anthony Edwards e 21 punti e 14 rimbalzi di Karl-Anthony Towns . Niente da fare per i Lakers i quali hanno perduto il derby di LA contro i Clippers nonostante i 30 punti e 17 rimbalzi di Anthony Davis. Bene anche Golden State che ha regolato senza troppi problemi i Sacramento Kings: 23 punti in 24 minuti per Klay Thompson, 20 punti in 32 minuti per Stephen Curry.

Toronto Raptors – Chicago Bulls 127-120 dts

San Antonio Spurs – Miami Heat 95-112

Detroit Pistons – Minnesota Timberwolves 117-128

Atlanta Hawks – Phoenix Suns 124-115

Sacramento Kings – Golden State Warriors 114-126

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 110-111