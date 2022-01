Mercato NBA, numerose franchigie interessate a Cedi Osman

Storia recente e record attuale alla mano, i Cleveland Cavaliers possono esser ritenuti con piena cognizione di causa l’autentica sorpresa positiva di questa prima metà di stagione NBA 2021-2022. Forti dell’esperienza di Ricky Rubio, ora spiacevolmente fermo ai box a causa di infortunio al ginocchio, e Kevin Love, i Cavs hanno saputo valorizzare in termini esponenziali i giovani profili condotti in Ohio tramite le ultime edizioni del Draft, Darius Garland ed Evan Mobley su tutti.

Le firme di Jarrett Allen e Lauri Markkanen hanno certamente impreziosito il quantitativo di talento presente nel roster, così come la crescita esponenziale di Cedi Osman, sempre incisivo in uscita dalla panchina, certifica con pochi margini di confutazione la bontà del progetto avviato tra le mura della Rocket Mortgage Fieldhouse.

QUALI SONO LE SQUADRE INTERESSATE AD OSMAN?

Proprio in relazione al valore dell’ex giocatore dell’Efes, Bleacher Report certifica l’interessamento di un discreto numero di franchigie. Bucks, Hornets, Mavericks e Spurs sembrano aver infatti già bussato alla porta dei Cavs per chiedere informazioni a riguardo del giocatore turco, anche se, quantomeno al momento, non sembrerebbero esserci le condizioni adatte per imbastire una vera e propria trattativa.

L’ala, in campo 37 volte nel corso della stagione, vanta una media di 10.8 punti, 2.5 rimbalzi e 1.7 assist a partita in 22.6 minuti di impiego.

Leggi anche:

NBA, Mike Malone: “Nikola Jokic è un autentico allenatore in campo”

Mercato NBA, Draymond Green commenta i rumors su Westbrook e Harden

NBA, Antetokounmpo: “I Cavs sono forti, dobbiamo rispettarli di più”