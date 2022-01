NBA: Wade e Shaq concordi: “C’è urgenza di vincere per James Harden”

James Harden e i rumors di mercato: una “storia d’amore” che dura da anni e che probabilmente ci accompagnerà ancora per qualche tempo. Stando alle ultime voci infatti, in particolare ad un articolo di Bleacher Report, il Barba non sarebbe felice ai Brooklyn Nets e starebbe meditando una reunion con Daryl Morey, suo GM ai tempi degli Houston Rockets, in quel di Philadelphia.

Nelle dichiarazioni post partita (persa dai Nets contro i Los Angeles Lakers), il diretto interessato ha ovviamente smentito anche un solo contatto con Morey ma dalle sue parole è emersa un po’ di frustrazione. Per la sconfitta ovvio ma, stando ai maliziosi, anche a causa della faccenda legata a Kyrie Irving, impossibilitato a giocare a New York a causa delle norme sui vaccini.

Una situazione non facile da gestire per i Nets ma anche per lo stesso Harden. Ad affermarlo, praticamente in coro, sono due ex stelle del recente passato NBA: Shaquille O’Neal e Dwyane Wade. Le due leggende infatti, all’interno della trasmissione tv “NBA on TNT” hanno dichiarato:

“KD ha già un anello così come Kyrie. James Harden no. Sta invecchiando, il tempo a sua disposizione per provare a vincere non è moltissimo e quindi se deciderà di esplorare la free agency convinto di trovare una situazione migliore di quella attuale è giusto che lo faccia: c’è un senso di urgenza in questo momento della sua carriera”

