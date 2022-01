NBA, Anthony Davis commenta il rientro contro Brooklyn

Ieri sera è stato il D-Day per Anthony Davis che ha potuto finalmente tornare alle competizioni dopo una distorsione al ginocchio. Dopo un’assenza di 17 partite, il lungo è tornato a disposizione dei Lakers nella vittoria arrivata contro i Brooklyn Nets in cui ha messo a referto 8 punti, 2 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate in 25 minuti. Nel post-partita, il giocatore si è detto ovviamente felice del rientro in campo:

“Mi sono sentito bene nel complesso. Durante i primi minuti del match avevo l’adrenalina a mille, era tutto fantastico, poi il vento è cambiato un po’ e mi son dovuto adattare. In ogni caso, credo sia andato tutto bene.”

Spiega inoltre che giocare solo 25 minuti non è stata né una scelta dei medici, né un desiderio da parte sua. L’unico responsabile è l’allenatore Frank Vogel. Questo il commento di AD a riguardo:

“Non so se ci fossero delle restrizioni in programma sul mio minutaggio, ma penso che sarebbe meglio non ci siano. Forse devo dirlo all’allenatore, ma vedremo”.

Comunque, con il ritorno degli interni, i Lakers hanno ottenuto una grande vittoria contro i Nets, con i gialloviola che registrano oggi il 50% di vittorie in stagione. LeBron James, che ormai da diverse settimane porta la squadra sulle spalle, con il rientro di AD potrebbe respirare un po’:

“Rende la nostra squadra molto più completa. Abbiamo più portata difensiva e possiamo fare male ai nostri avversari, perché sappiamo che può proteggere il ferro e difendere su tutti, dalla posizione 1 alla 5. È un giocatore clamorosamente dinamico.”

