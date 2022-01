NBA, frattura al metatarso del piede per Tim Hardaway Jr.

Brutta botta per i Dallas Mavericks che ieri notte hanno subito una dura sconfitta contro i Golden State Warriors e, nel contempo, assistito all’infortunio di Tim Hardaway Jr. Il giocatore, infatti, ha riportato la frattura del 5° metatarso (detta anche ‘frattura di Jones’) del piede sinistro. La guardia si è infortunata a 7’16” dalla fine del tempo regolamentare, segnando i suoi due tiri liberi prima di uscire.

Il giocatore è stato aiutato a lasciare il campo e ad entrare negli spogliatoi. Hardaway (10 punti in 10 minuti prima di uscire, ndr) è al primo anno di un contratto quadriennale da 75 milioni di dollari con Dallas. In questa stagione sta viaggiando con una media di 14.3 punti ad allacciata di scarpa. Da valutare, ora, le tempistiche riguardo il suo rientro in campo.

