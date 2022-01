Mercato NBA, c’è l’offerta dei Lakers per Jerami Grant: i dettagli

Un inizio di stagione non certo soddisfacente per i Los Angeles Lakers, alle prese con problemi di roster, infortuni e un Russell Westbrook non troppo efficiente. Così ecco che dagli States cominciano a piombare voci di possibili manovre sul mercato NBA da parte del front office californiano. L’ultimo report in questo senso arriva dal ben informato Kevin O’Connor di The Ringer. Sappiamo che i Lakers avrebbero molti giocatori nel mirino, come Jerami Grant ad esempio, ma bisogna comunque avere le risorse per andarli a prendere.

L’offerta Lakers per Jerami Grant

Ad onore del vero, i californiani avrebbero offerto a Detroit il seguente pacchetto: Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker e una prima scelta al draft (2027). Una trade che per ora i Pistons hanno valutato come non necessaria, specialmente per un giocatore centrale nel progetto come Grant. Secondo Marc Stein, del New York Times, i Lakers starebbero contattando altre franchigie per capire se c’è un interesse sul pacchetto appena citato, ma – ad oggi – nessuna controparte avrebbe confermato la bontà dell’operazione.

La trade deadline si avvicina ed i Lakers hanno assolutamente bisogno di svoltare la stagione. Nel frattempo coach Frank Vogel recupererà tra poche ore anche Anthony Davis dopo 16 partite di assenza. Basterà per cambiare le sorti di una regular season per ora al di sotto delle aspettative?

