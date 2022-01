NBA, Russell Westbrook in panchina nel finale di partita: “Non me lo aspettavo”

Russell Westbrook ha potuto solamente osservare dalla panchina il concretizzarsi dell’ultima sconfitta casalinga dei suoi Los Angeles Lakers, maturata mercoledì contro gli Indiana Pacers. Con quattro minuti scarsi sul cronometro dell’ultimo periodo, infatti, coach Vogel ha deciso di levare l’ex giocatore di Washington dal campo, senza poi impiegarlo nuovamente prima della sirena finale.

Di seguito, le parole di Russell Westbrook, che ha rotto il silenzio in merito alla vicenda proprio oggi:

“Non mi aspettavo di essere sostituito proprio nel finale, anche perché ho sempre prestato ascolto alle indicazioni dello staff tecnico con grande professionalità. Ovviamente non posso andare fiero dell’accaduto, ma una cosa è certa: siamo in un momento in cui è tassativo restare solidi quando capitano imprevisti spiacevoli e non posso certo farmi abbattere da questa situazione. Il mio unico obiettivo rimane riportare il titolo NBA a Los Angeles, anche se la nostra stagione non è stata indimenticabile sinora. L’ambiente deve rimanere il più sano possibile, motivo per il quale sono bandite tutte le lamentele sterili. Bisogna accettare la scelta tecnica, in quanto appartenente al passato, e dare necessariamente qualcosa di più in futuro”.