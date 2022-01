NBA, infortunio al collo per Doncic: in dubbio per domenica

Brutta serata per i Dallas Mavericks, che sul parquet casalingo si sono dovuti arrendere ai Phoenix Suns di Chris Paul. La sconfitta per Doncic e soci è maturata nell’ultimo quarto, periodo della partita in cui Phoenix si è confermata ancora una volta squadra fortissima. Gli ultimi 12 minuti sono stati caratterizzati da un dominio di CP3, in campo per tutto il quarto ed essenziale per il parziale di 35-19 in favore dei suoi.

A non essere protagonista dell’ultimo quarto è stato invece Luka Doncic, meno aggressivo del solito: solo quattro punti, senza alcun assist. La causa potrebbe probabilmente essere la brutta caduta subìta nel quarto precedente, sul finire del terzo periodo.

In un tentativo di andare al ferro, Doncic si è scontrato con Bismack Biyombo. Assorbendo il contatto, lo sloveno è caduto male a terra, sbattendo con la schiena. Doncic si è quindi accomodato in panchina, verso cui si è diretto tenendosi il collo. Dopo le cure e le terapie del caso, in accordo con lo staff medico, è rientrato in campo seppure a mezzo servizio, come testimoniato dai suoi numeri non entusiasmanti.

Il colpo è stato duro e la sua presenza per la sfida di domenica contro i Memphis Grizzlies è in dubbio:

“È il collo, la spina dorsale. Quando sono caduto ho sbattuto la schiena. Adesso fa decisamente male” “Penso faccia un po’ più male perché c’entra la spina dorsale. Ma tra un paio di giorni dovrebbe essere a posto”

