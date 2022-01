 Mercato NBA, quasi  fatta per DeMarcus Cousins ai Nuggets

Dopo l’inaspettato taglio da parte dei Milwaukee Bucks nella giornata di giovedì, sembra che DeMarcus Cousins non resterà senza squadra a lungo.

Il big man è vicinissimo all’accordo con i Denver Nuggets, con i quali firmerebbe un 10-day contract. La stessa formula con cui era arrivato alla corte di coach Budenholzer prima di essere rilasciato. Eppure con i Bucks DeMarcus Cousins non aveva fatto per niente male, toccando medie di 9.1 punti e 5.8 rimbalzi nelle 17 partite in cui è stato utilizzato.

Se il taglio del centro da parte dei Bucks è strettamente legato a delle scelte finanziarie – il suo contratto stava per diventare garantito e la franchigia voleva mantenere la propria flessibilità – la firma con i Nuggets e figlia invece del puro talento del giocatore, che proprio in Colorado ritroverà Mike Malone, suo allenatore ai tempi dei Sacramento Kings. E proprio l’head coach di Denver giusto pochi mesi fa si era lasciato a queste dichiarazioni:

Before a road game in late October, #Nuggets Michael Malone said this about Boogie:

“I think it’s crazy that DeMarcus is not in the league right now. That guy is a very, very talented player.”

He's always had a good thing with Cousins.

— Mike Singer (@msinger) January 9, 2022