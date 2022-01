NBA, i Mavericks ritirano la 41 di Dirk Nowitzki: “Dallas era il posto giusto per me”

Nella nottata in cui i Dallas Mavericks sono riusciti a superare i Golden State Warriors, primi in classifica, a rubare la scena è stata la leggenda della squadra, Dirk Nowitzki.

Il tedesco, che ha vestito la casacca dei Mavs dal 1998 al 2019, è stato omaggiato con il ritiro della sua maglia storica.

Dirk è stato prima invitato a guardare due video tributo, in cui è stata ripercorsa la sua carriera nei momenti chiave, e poi ha iniziato il suo discorso. Nowitzki ha parlato di quanto fosse effettivamente nervoso e a tratti spaventato dal trasferimento negli Stati Uniti, specificando come i tifosi abbiano giocato un ruolo importantissimo nella sua permanenza a Dallas.

”Ho capito subito che Dallas era il posto giusto per me. Quello in cui vivere, e giocare. Al tempo alcuni tifosi vennero mandati all’aeroporto per accogliermi, ma ho scoperto in seguito che si trattava in realtà di addetti ai lavori dei Mavericks, solo che non me ne ero accorto.”