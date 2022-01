NBA, Jimmy Butler uscito anzitempo nella sfida contro Golden State

I Miami Heat potrebbero dover fare a meno della propria stella Jimmy Butler per le prossime partite a causa di un problema alla caviglia destra. Durante il terzo quarto della sfida contro i Golden State Warriors, infatti, il giocatore ha dovuto lasciare il campo.

Con poco più di 3 minuti da giocare nella terza frazione di gioco infatti, Butler ha messo male il piede destro a terra, perdendo il contatto con il parquet e finendo a terra dolorante; Miami ha poi chiamato un timeout, permettendo a Butler di uscire definitivamente dal campo.

Il giocatore ha sofferto più volte lo stesso infortunio durante la stagione in corso, con tre partite saltate a novembre, e due a dicembre contro Wizards e Spurs. Il coach degli Heat, Erik Spoelstra, ha commentato la situazione e lo stato fisico del suo giocatore.

“Ha messo male il piede e la caviglia si è girata. Jimmy vorrebbe sempre rimanere in campo e giocare, e sono convinto che se gli chiedeste adesso come sta, risponderebbe che va tutto bene. Per quanto riguarda la sua condizione, lo staff medico dovrà procedere con ulteriori valutazioni prima di capire cosa fare.”