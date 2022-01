NBA, Travis Schlenk ridimensiona gli Atlanta Hawks

Travis Schlenk, General Manager degli Hawks, contempla uno scenario – se non inatteso –quantomeno indesiderato. Dopo l’exploit della passata stagione, per i ragazzi di coach McMillan il rischio di andare fuori giri era concreto. Va detto inoltre che Atlanta è stata tra le squadre più colpite dalla recrudescenza della pandemia e non ha praticamente mai avuto il gruppo al completo da inizio stagione.

Travis Schlenk non cerca scuse. Di seguito le dichiarazioni rilasciate sulle frequenze di 92.9 The Game e riportate da Brad Rowland.

“Quando la tua squadra non gioca bene, non come pensi sia nel potenziale, è difficile da mandar giù. Forse devo abbassare le mie aspettative su questa squadra. Tutta la responsabilità ricade sulle mie spalle. Ho messo assieme questo gruppo e non sta rendendo a dovere. Dobbiamo analizzare a fondo la situazione. Sembro un disco rotto quando ne parlo, ma la questione è sempre la stessa. Anche stanotte [contro Portland ndr.] avevamo un vantaggio a inizio 4° quarto e non siamo riusciti a conservarlo. Dobbiamo capire che squadra siamo, se quella vista nella seconda metà dello scorso anno o quella della stagione in corso. Fatto questo, bisogna intervenire con i dovuti aggiustamenti. Come potete capire, c’è un po’ di frustrazione [nelle mie parole].”