Mercato NBA, i giocatori sotto contratto tramite hardship exemption: tutti i nomi

La risalita dei casi Covid in NBA ha spinto lega e associazione giocatori (NBPA) a stringere un accordo temporaneo per far fronte all’emergenza. In attesa di nuove disposizioni a seguire, l’intesa è effettiva almeno fino al 19 gennaio prossimo. (qui tutti i dettagli).

Mercato NBA e hardship exemption: la lista aggiornata in tempo reale

In quest’articolo raccogliamo tutti i nomi subentrati nei roster con le formule più varie (es. 10-day o two-way contract).

Ultimo aggiornamento: sabato 1 gennaio, ore 21:02

Atlanta Hawks

Lance Stephenson

Malcom Hill

Wes Iwundu

Cat Barber

Malik Elison

Cam Oliver

Justin Tillman

Chris Clemons

Boston Celtics

CJ Miles

Joe Johnson

Al-Farouq Aminu

Norvel Pelle

Brooklyn Nets

Shaquille Harrison

Langston Galloway

Wenyen Gabriel

Charlotte Hornets

Chicago Bulls

Alfonzo McKinnie (contratto standard fino al termine della stagione)

MarcMcClung

Ersan Ilyasova

Jordan Bell

Cleveland Cavaliers

Luke Kornet

Malik Newman

Justin Anderson

Dallas Mavericks

Theo Pinson

Marquese Chriss

George King

Charlie Brown

Brandon Knight

Isaiah Thomas

Denver Nuggets

Davon Reed

Detroit Pistons

Cheick Diallo

Derrick Walton

Cassius Stanley

Deividas Sirvydis

Trayvon Palmer

Justin Robinson

Micah Potter

MJ Walker

Golden State Warriors

Quinndary Weatherspoon

Houston Rockets

DeJon Jarreau

Indiana Pacers

Keifer Sykes

Los Angeles Clippers

Moses Wright

James Ennis III

Xavier Moon

Los Angeles Lakers

Jemerrio Jones

Mason Jones

Darren Collison

Stanley Johnson

Memphis Grizzlies

Tyrell Terry

Shaq Buchanan

Xavier Sneed

Miami Heat

Kyle Guy

Mario Chalmers

Zylan Cheatham

Aric Holman

Haywood Highsmith

Milwaukee Bucks

Javin DeLaurier

Minnesota Timberwolves

Chris Silva

Rayjon Tucker

Greg Monroe

New Orleans Pelicans

Jared Harper

Anthony Tolliver

Justin James

Feron Hunt

Gary Clark (contratto per il resto della stagione)

New York Knicks

Damyean Dotson

Matt Mooney

Danuel House Jr.

Tyrell Hall

Oklahoma City Thunder

Olivier Sarr

Scottie Hopson

Rob Edwards

Orlando Magic

Gabe York

Freddie Gillepsie

Admiral Schoefield

Hassani Gravett

Aleem Ford

Tim Frazier

Philadelphia 76ers

Tyler Johnson

Phoenix Suns

Emanuel Terry

Paris Bass

Portland Trail Blazers

Cameron McGriff

Jarron Cumberland

Brandon Williams

Reggie Perry

Sacramento Kings

Ade Murkey

Emmanuel Mudiay

San Antonio Spurs

Jaylen Morris

Toronto Raptors

Brandon Goodwin

Juwan Morgan

Tremont Waters

DJ Wilson

Daniel Oturu

Utah Jazz

Washington Wizards

Jordan Schakel

Jordan Goodwin

Craig Sword

Alize Johnson