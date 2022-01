NBA, LeBron James clamoroso contro Portland: “Posso ancora giocare ad alto livello”

Niente da fare, all’alba dei suoi 37 anni LeBron James risulta essere ancora illegale. Il nativo di Akron, infatti, nella notte ha segnato nuovamente 43 punti, trascinando i suoi Los Angeles Lakers alla vittoria contro Portland. La curiosità è che LeBron ha messo a referto un quarantello abbondante in soli 29 minuti di gioco. Tutto questo condito da 14 rimbalzi, 4 assist, 2 palle rubate e 2 stoppate.

Continua a sfidare il tempo e, nel frattempo, è diventato il giocatore più vecchio nella storia della lega ad aver firmato una partita da almeno 40/14 dai tempi di Larry Bird il quale aveva chiuso con 49 punti/14 rimbalzi contro i Blazers nel 1992. Queste le parole di James nel post-partita:

“Non mi sento come se fossi in NBA da 19 anni. A volte tendo a ricordarmelo. Altre volte devo ricordare alle persone che posso ancora giocare ad alto livello.”

Il declino di LeBron James è ormai un topic che viene affrontato da qualche tempo, ma stagione dopo stagione il Prescelto ci ricorda di continuare a fare affidamento su di lui. In questo momento i Lakers hanno bisogno di lui più che mai per uscire dalla fanghiglia. James viene da un’impressionante serie di 7 prestazioni da almeno 30 punti, stiamo parlando della striscia più lunga nella storia mai registrata da un giocatore di almeno 36 anni o più. Tutto questo, viaggiando con il 57.8% dal campo.

“Se questo è ciò di cui la nostra squadra ha bisogno, va bene. Non sono il tipo di persona che va in campo e cerca di prendersi un sacco di tiri. Valuto la mia efficacia, e in questa serie di partite credo di aver giocato bene. Sono orgoglioso di essere un giocatore efficiente. È quello che cerco di essere ogni volta sul parquet.”