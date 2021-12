Mercato NBA, Mario Chalmers torna agli Heat; Bosh strizza un occhio

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Miami Heat hanno trovato l’accordo per un contratto da dieci giorni con Mario Chalmers. Il play era rientrato in orbita NBA firmando con l’affiliata dei Denver Nuggets nella G League e ora è pronto al ritorno in Florida. Chalmers, fuori dal giro dal 2018, ha passato agli Heat otto delle nove stagioni della sua carriera.

Chalmers-Bosh: come ai bei tempi Heat

Due titoli NBA nella prima parentesi a Miami nel roster dei Big Three per Mario Chalmers. Appresa la notizia, Chris Bosh non si tira indietro: “Ehi, @mchalmers15 fai sapere loro che possiamo riportare in auge il vecchio pick n roll. Rimettiamo insieme la banda. Sono in forma.”

Hey @mchalmers15 tell them we can bring back the ol pick and roll! Let’s get the band back together! I’m in shape 😬 https://t.co/nb7ErjshqH — Chris Bosh (@chrisbosh) December 31, 2021

