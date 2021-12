I Denver Nuggets fermano la marcia trionfante dei Golden State Warriors: prestazioni monstre da parte di Will Barton e Nikola Jokic, punti di riferimento della squadra di coach Mike Malone. Una vittoria che inorgoglisce molto l’allenatore dei Nuggets e che, soprattutto, regala qualche sorriso a una squadra martoriata dagli infortuni.

Nikola Jokic ha chiuso la serata con 22 punti, 18 rimbalzi e cinque assist, rivelandosi ancora una volta la colonna portante dei meccanismi di gioco di Mike Malone. Ma l’allenatore dei Nuggets non guarda solo la prestazione del singolo, ma quella di tutta la squadra come spiega nel post-partita:

Soddisfatto del successo anche Nikola Jokic che, sulla stessa onda di Mike Malone, non si tira indietro nell’esprimere la gioia per la vittoria su Golden State:

Nikola Jokic: “We’re going to take every win and try to be the best as possible in this moment.”

Nikola, per usual, didn’t want to assign more weight to a win over the Warriors.

