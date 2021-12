Magic Johnson sulla serie HBO sui Lakers: “Non sono impaziente di vederla”

Recentemente HBO ha svelato il teaser della sua serie sui Lakers, “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”, che andrà in onda dal 22 marzo 2022 e che riguarderà la dinastia dei Lakers negli anni ’80. Si basa sull’opera di Jeff Pearlman e sul libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley e la dinastia dei Los Angeles Lakers degli anni ’80”.

Un teaser che ha entusiasmato i fan, ma non Magic Johnson…

“Non sono davvero impaziente. Non dirò di più su questa cosa.”

Quando gli viene chiesto se lo guarderà, Magic risponde così:

“No. Come mai ? Abbiamo già in programma diversi spettacoli in questa stagione. Ne ho uno anch’io. Jeanie Buss ne ha uno con Showtime in arrivo. Questi sono quelli che non vedo l’ora di vedere.”

Esiste infatti un documentario dedicato a Magic Johnson che uscirà su Apple TV+ nel 2022. Questo documentario sarà diviso in quattro parti e ripercorrerà la vita del campione “dai suoi umili inizi a Lansing, Michigan, fino ai suoi 5 Titoli NBA con i Los Angeles Lakers “, e come “ha cambiato la storia sull’HIV” e “su come è diventato un attivista e imprenditore di successo.”

Nel frattempo, anche Hulu ha annunciato che trasmetterà dal 2022 (nessuna data specifica) un documentario in 9 parti dedicato al gialloviola. E dietro a questo progetto c’è Jeanie Buss, proprietaria dei Lakers. La serie descriverà in dettaglio gli ultimi 4 decenni della franchigia con non meno di 35 persone che sono state intervistate, incluse le più grandi leggende gialloviola: Pat Riley, Phil Jackson, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal. Ci saranno ovviamente molte immagini d’archivio mai viste prima. Il punto di partenza sarà in realtà il 1979, quando Jerry Buss acquistò i Lakers. Passerà tutto lì: il periodo Showtime, il periodo Shaq – Kobe Bryant, il periodo Kobe – Pau Gasol, e ovviamente il recentissimo titolo con Anthony Davis e LeBron James.

