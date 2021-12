Anche Lonzo Ball nel protocollo salute e sicurezza NBA

Non c’è proprio pace per i Chicago Bulls. Infatti anche Lonzo Ball è entrato nel protocollo di salute e sicurezza della NBA contro il Covid-19. Per la franchigia dell’Illinois si tratta del tredicesimo giocatore indisponibile a causa di questa motivazione nel corso del mese di dicembre. Ball raggiungerà in isolamento coach Billy Donovan e il nuovo compagno di squadra Alfonzo McKinnie.

Chicago Bulls guard Lonzo Ball is entering Covid protocols, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 26, 2021

Nei giorni scorsi, DeMar DeRozan e Zach LaVine erano tornati ad essere disponibili dopo la quarantena. Questo faceva sperare ad una tregua alle numerose assenze in casa Bulls. Tuttavia, l’indisponibilità dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans sarà molto pesante. Infatti Ball viaggia a medie stagionali di 13.2 punti, 5.4 rimbalzi e 5.0 assist a partita.

Chicago è una delle squadre più interessanti di questo travagliato inizio di stagione NBA. A conferma di ciò, occupano il secondo posto della Eastern Conference con un record di 19-10, distanti una sola vittoria dai Brooklyn Nets. Con tutto il roster al completo, darebbero filo da torcere a qualsiasi franchigia della lega.

Questa notte dovranno affrontare gli Indiana Pacers. Staremo a vedere se riusciranno a sopperire al meglio a tutta questa incredibile serie di assenze.

