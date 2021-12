NBA, LeBron James difende Russell Westbrook: “Sbaglia troppo? Però ci dà energia”

LeBron James ha tentato di tutto nella notte per porre fine alla serie di sconfitte dei suoi Los Angeles Lakers. Di fronte ai decimati Nets, i gialloviola hanno perso per la quinta volta consecutiva, non aiutati dalla prestazione molto complicata di Russell Westbrook. Se da un lato il playmaker è diventato il secondo giocatore nella storia NBA – dopo Oscar Robertson – a realizzare il maggior numero di triple doppie a Natale (contro Brooklyn sono arrivati 13 punti, 12 rimbalzi e 11 assist), il regista dei californiani ha tirato con un brutto 4/20 dal campo. Poi, alla fine della partita, quando i Lakers sono riusciti a recuperare 23 punti di distacco, Westbrook ha sbagliato altre scelte, condannando i suoi alla sconfitta.

Queste le parole di David Fizdale, vice allenatore dei Lakers:

“Penso che abbia molto a che fare con il modo in cui vuole fare le cose. Si vede, lo vedono tutti. Vuole fare bene, sempre. E so che è difficile per lui quando le cose non funzionano. So quanto ci tenga, è ad un livello fuori dal normale. Voglio però che si tolga quella pressione di dosso, che continui ad attaccare e che giochi come sappiamo che può. “

Il playmaker ha rifiutato di commentare la sua prestazione, ma ha ricevuto supporto da LeBron James, che ha elogiato il suo processo decisionale definito ‘spettacolare’, mettendo in evidenza i suoi 11 assist e 5 rimbalzi offensivi:

“Ci dà possessi extra, ci dà situazioni interessanti vicino al canestro… e so che odia sbagliare. Ma in termini di sforzo, se un ragazzo gioca duro, lascia tutto in campo, non ho nessun problema. Questo è un campionato in cui si gioca su tiri sbagliati o riusciti.”

