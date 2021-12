NBA, coach Billy Donovan entra nel protocollo di salute e sicurezza

Anche coach Billy Donovan entra nel protocollo di salute e sicurezza della NBA. I Chicago Bulls stanno facendo i conti con un roster decimato, con ben 11 giocatori entrati nel protocollo nell’ultimo mese. Coach Donovan diventa così il quarto allenatore NBA a entrare nel protocollo dopo Frank Vogel, Rick Carlisle e Alvin Gentry. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Chicago's Billy Donovan is the fourth NBA coach to enter into Covid protocols, including the Lakers' Frank Vogel, Indiana's Rick Carlisle and Sacramento's Alvin Gentry. Bulls assistant Chris Fleming will be acting head coach in Donovan's absence.