NBA, Carter, Harden e Millsap escono dal protocollo COVID

Secondo le indiscrezioni raccolte da Brian Lewis, giornalista del New York Post che ha avuto occasione di intervistare Steve Nash nella giornata odierna, James Harden e Paul Millsap non saranno più vincolati dal protocollo per la salute e la sicurezza della NBA e potranno tornare a lavorare con la ridottissima componente sana dei Brooklyn Nets. In aggiunta, anche Jevon Carter sembra essere ormai prossimo al rientro in gruppo.

Millsap era stato il primo giocatore della franchigia ad entrare nel programma citato, manifestando i requisiti di ingresso in data 13 dicembre, mentre Carter e Harden hanno fatto conoscenza con le catene del protocollo a partire dal giorno successivo. Sebbene le ultime tre partite previste dal calendario dei Nets siano state rinviate a causa dell’elevato numero di giocatori indisponibili, l’incontro natalizio di cartello contro i Los Angeles Lakers, ad oggi, si disputerà.

In ogni caso, a giudicare dalla testimonianza di Ohm Youngmisuk, la falcidia sembra esser tutto tranne che terminata in casa Brooklyn. A tal proposito infatti, Cam Thomas, David Duke Jr e Kessier Edwards sono entrati nel protocollo proprio oggi, raggiungendo Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, DeAndre’ Brembry, James Johnson, Bruce Brown e Day’ron Sharpe tra gli indisponibili.

