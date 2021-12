Risultati NBA: Embiid giganteggia su Boston, Murray in tripla doppia batte i Clippers

Houston Rockets 118 – 133 Chicago Bulls

Partiamo dalla comoda vittoria casalinga dei Bulls, che tra le mura amiche dello United Center superano agevolmente la resistenza dei ragazzi di coach Silas.

L’avvio è tutto dei padroni di casa, che già nel primo quarto guadagnano 9 lunghezze di vantaggio sulla concorrenza (26-35) per poi veleggiare su un’abbondante doppia cifra di scarto al termine della seconda frazione (54-73).

Una volta rientrati sul parquet ci prova Christian Wood – 23 punti e 11 rimbalzi per lui – a dare la scossa ai Rockets, ma per i texani è decisamente troppo tardi per pensare di poter rientrare in partita di fronte a un DeMar DeRozan da 26 punti e 6 assist, ben coadiuvato dai compagni con ben 5 di loro in doppia cifra.

Oklahoma City Thunder 102 – 99 Memphis Grizzlies

Il ritorno in campo di Ja Morant non basta ai Grizzlies per avere la meglio nel match del FedEx Forum, dove i Thunder colgono una vittoria esterna che fa senza dubbio morale contro una formazione di livello superiore.

L’inizio shock (16-28) non basta a demoralizzare gli ospiti, che dopo un primo quarto con più ombre che luci rialzano la testa rifacendosi sotto già a fine primo tempo (47-50).

A 4 minuti e mezzo dalla fine il tabellone recita 84-89, ma dopo qualche possesso ben giocato OKC trova il sorpasso con il layup messo a segno da Giddey a 50 secondi dalla sirena finale. Memphis risponde, ma a mettere la parola fine sull’incontro è Shai Gilgeous-Alexander – autore di 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist – con la schiacciata e i liberi che chiudono il match.

Charlotte Hornets 102 – 112 Utah Jazz

Un primo quarto giocato a ritmi forsennati premia gli sforzi dei Jazz, che sul parquet di casa supera non senza difficoltà gli Hornets di coach Borrego.

La truppa di Quin Snyder parte a razzo mettendo a referto un parziale di 16-35 – il primo canestro degli ospiti arriva a 4 minuti e mezzo dalla fine del periodo – che rappresenta a tutti gli effetti una discreta ipoteca in vista della sirena finale.

Occhio però a non rilassarsi troppo, dato che gli Hornets non si arrendono e con il passare dei minuti riescono ad assottigliare il gap: nella quarta frazione Charlotte riesce a cancellare uno svantaggio di 17 punti e a trovare addirittura il sorpasso con la schiacciata del 92-91 firmata Kelly Oubre Jr.

A quel punto, però, i padroni di casa tirano fuori l’orgoglio sopito e con i giochi da tre punti di Conley e Mitchell e le triple di Bogdanovic ristabiliscono prontamente le gerarchie, con un eloquente 95-104 a un minuto e mezzo dalla fine.

21 punti a testa per Bridges e Ball, ma a rubare la scena è Rudy Gobert con 23 punti – frutto di un ottimo 15-16 dalla linea della carità – e 21 rimbalzi.