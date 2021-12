NBA, Thunder: altro record per Josh Giddey

Si sono visti, senza dubbio, avvii di stagione migliori di quello degli Oklahoma City Thunder, ma quanto sta mostrando Josh Giddey è sicuramente qualcosa che lascia ben sperare. Scelto con la sesta chiamata assoluta all’ultimo Draft, il playmaker australiano è forse la nota più lieta di OKC in questo inizio.

Giddey infatti, in sole 29 partite giocate, è stato già capace di scrivere il suo nome nel libro dei record della NBA, non una ma bensì due volte. Il secondo, in ordine temporale, la notte scorsa. Nel successo dei Thunder della notte scorsa, la matricola australiana ha messo a referto 11 assist (con anche 19 punti) diventando così il secondo rookie nella storia della franchigia, dopo Russell Westbrook, a far registrare almeno 10 assist in partite consecutive.

Per trovare il suo primo record, basta tornare indietro di qualche giorno: alla partita con i Los Angeles Clippers quando Giddey è diventato il più giovane giocatore NBA a realizzare una doppia-doppia, senza punti. Nella sfida a Paul George e compagni, il numero 3 di OKC ha chiuso con 18 rimbalzi e 10 assist (e soli 8 punti) superando il primato di Lonzo Ball e firmando appunto, la doppia-doppia (senza punti) più giovane della storia della lega a 19 anni e 70 giorni.

