NBA, il Chase Center celebra Curry

Prima partita casalinga dopo il record conquistato al Madison Square Garden di New York per i Golden State Warriors e Steph Curry. Il #30 ha potuto così ricevere l’abbraccio della sua gente. Mentre sul jumbotron del Chase Center scorrevano immagini e parole della rincorsa da record, lo speaker ha chiamato il nome di Steph Curry. Il pubblico l’ha dunque omaggiato con una standing ovation.

A standing ovation for Steph Curry, the 3-point king, at Chase Center 👏👏👏

🎥 @anthonyVslater pic.twitter.com/2swqyffWDe

— The Athletic (@TheAthletic) December 21, 2021