A quasi da una settimana dal suo record di triple segnate nella storia NBA, Steph Curry ha lanciato la collezione NFT per celebrare la sua impresa. Un gesto che ha come obiettivo quello di finanziare la Eat. Learn. Play, fondazione che ha aperto con sua moglie grazie alla quale aiuta migliaia di famiglie di San Francisco.

Couldn't be more proud! Excited to celebrate history w/ my first NFT… The 2974 Collection. 2,974 unique art pieces. Bonus NFT for all minters – 8pm ET tonight! Join the community. All profits to charity. Exclusively with @FTX_US. @2974collection https://t.co/ElQtpmxtpm pic.twitter.com/N0XdBYJjtH

— Stephen Curry (@StephenCurry30) December 20, 2021