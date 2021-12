Dopo la sconfitta contro i Kings, gli Spurs di Gregg Popovich trovano una bella vittoria contro i Los Angeles Clippers: protagonista assoluto della serata Dejounte Murray, autore di 24 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Per il numero 5 di San Antonio si tratta della terza tripla nelle ultime cinque partite: un dato che lo fa sempre più protagonista della franchigia texana.

Uno stato di forma incredibile quello di Dejounte Murray che, come spiega a fine partita, è sempre pronto a dare il massimo:

“Oggi abbiamo seguito il game plan dall’inizio alla fine e abbiamo vinto contro una grande squadra: in difesa siamo stati bravissimi, ma in generale non gli abbiamo concesso tanto per 48 minuti. Per me ogni partita è una sfida e, per questo, mi devo far trovare sempre pronto: lo faccio per me e per la squadra, perché siamo un bel gruppo con ottime qualità”

"I am built for the challenge, I am accepting the challenge, and I am pretty sure I will get there."@DejounteMurray talks about his 6th triple-double of the season, and the @spurs win over the Clippers after the game. #PorVida pic.twitter.com/o0McTMquLe

— Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) December 21, 2021