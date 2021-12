NBA, VanVleet e Flynn entrano nel protocollo COVID

Fred VanVleet e Malachi Flynn, esterni in forza al roster dei Toronto Raptors, sono entrati nel protocollo NBA per la sicurezza e la salute e si trovano già in isolamento presso le rispettive abitazioni. La notizia, resa ufficiale dall’Ufficio Stampa della franchigia canadese, era già stata prontamente divulgata da Eric Koreen della redazione di The Athletic.

Mentre Flynn è stato un giocatore dall’utilizzo piuttosto sporadico nell’arco delle 21 presenze accumulate, VanVleet sta viaggiando ad una media di 20.1 punti a partita, miglior personale di sempre, oltre a capeggiare la lega in termini di impiego medio: 37.9 minuti ad incontro.

Per sopperire al crescente numero di assenze, i Raptors sembrano ormai prossimi ad acquisire le prestazioni sportive di Tremont Waters sulla base di un accordo decadale. La guardia uscita da LSU ha trascorso le sue prime tre stagioni professionistiche in qualità di pendolare tra la NBA e la G-League.

Il novero dei giocatori di Toronto entrati nel protocollo sanitario conta, oltre ai citati VanVleet e Flynn, anche Pascal Siakam, Gary Trent e Dalano Banton.

