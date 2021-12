NBA, due giocatori dei Denver Nuggets entrano nel protocollo Covid

Piovono cattive notizie per i Denver Nuggets. La franchigia del Colorado perde Bones Hyland e Austin Rivers, i quali sono entrati nel protocollo di sicurezza anti-Covid della NBA. Le due guardie resteranno fuori per un tempo impreciso. La notizia è stata riportata da ESPN e Shams Charania di The Athletic.

Sources: Nuggets guard Austin Rivers has entered health and safety protocols and is expected to miss several games, including tonight's game vs. Orlando. Another loss to the Denver lineup, now without Rivers, Jamal Murray and Michael Porter Jr. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 1, 2021

Se i giocatori risultassero positivi, dovrebbero restare lontani dalla squadra per almeno 10 giorni. Tradotto, salterebbero almeno sei partite. Non è chiaro se Hyland sia un caso a parte o se sia entrato in contatto con il compagno Rivers. Continua quindi il momento delicato dei Denver Nuggets che sono ancora orfani di Jamal Murray e dovranno fare a meno per tutta la stagione sia di P.J. Dozier – rottura del crociato, sia di Michael Porter Jr – terzo intervento chirurgico alla schiena.

Bones Hyland è tornato in campo dall’infortunio alla caviglia lunedì, mettendo a segno 19 punti nella vittoria contri i Miami Heat. Attualmente la sua media è di 8.0 punti, 1.9 rimbalzi e 1.7 assist. Rivers, invece, ha 3.9 punti e 1.4 rimbalzi di media in 18 gare disputate.

La squadra capitanata da coach Malone attende aggiornamenti. Con tutte queste assenze, l’allenatore potrebbe concedere più spazio a Monte Morris e Facundo Campazzo.

