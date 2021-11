Seconda sconfitta consecutiva per i Dallas Mavericks, che cadono in casa contro i Cavs: una brutto passo falso che non è piaciuto a Jason Kidd, allenatore dei texani, travolti dal duo di Cleveland Allen-Markkanen. Inutile la tripla doppia di Luka Doncic per evitare la sconfitta.

Difesa che fa acqua e poco carattere: tutta la delusione di Jason Kidd

I Mavs sono caduti sotto i colpi di Jarrett Allen, senza mai trovare una reazione alle continue offensive avversarie. Un fattore che, insieme alla brutta prestazione della difesa, non è piaciuto a Jason Kidd che esprime tutta la sua delusione nel post partita:

“Se non segnamo ci demoralizziamo, se non tiriamo ci dispiace e non riusciamo a reagire: questo non va bene, perché una soluzione si trova sempre e noi dobbiamo essere capaci di ragionare per trovarla. La nostra difesa di transizione ha fatto schifo, abbiamo permesso loro di fare come volevano: dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto, perché gli avversari non aspettano che torniamo in difesa”

Jason Kidd reacts to a tough loss to the Cleveland Cavaliers for the first time in three seasons. @dallasmavs | #MFFL | @RealJasonKidd pic.twitter.com/AHM1Q0tlZ4 — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) November 30, 2021

Luka Doncic: “Allen ha fatto la differenza”

Il miglior tra le fila della squadra di Jason Kidd è stato Luka Doncic, autore della tripla doppia da 25 punti, dieci rimbalzi e altrettanti assist. Una buona prestazione che, però, non è bastata a far rialzare la china ai Mavs dopo la sconfitta con Washington. Jarrett Allen è stato l’ago della bilancia, come ha spiegato lo sloveno nel post partita:

“Allen ha fatto la differenza, è stato lui la chiave della vittoria: tutti loro hanno giocato alla grande, noi ci siamo fatti sopraffare dalle emozioni. Il coach ha ragione, dobbiamo gestire le nostre emozioni e migliorare in difesa”

X-rays were negative on Porzingis’ ankle, Kidd says. “We’ll see how he feels tomorrow.” — Brad Townsend (@townbrad) November 30, 2021

Dallas tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro New Orleans, dove Jason Kidd spera di avere a disposizione Kristaps Porzingis, uscito anzitempo per una distorsione alla caviglia destra.

