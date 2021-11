NBA, Anthony Davis in dubbio per la sfida con New York

L’assenza di LeBron James, sospeso per una gara dopo il colpo proibito rifilato a Isaiah Stewart, peserà molto nell’economia dei Los Angeles Lakers nella sfida di questa notte contro i New York Knicks. Un’assenza importante anche a livello mediatico: le trasferte di LeBron James al Madison Square Garden sono sempre motivo di grande attenzione da parte degli appassionati.

Anche Anthony Davis out?

A far compagnia a LeBron in abiti non da gara potrebbe però esserci anche Anthony Davis. AD è infatti alle prese con dei sintomi simil-influenzali, non legati al Covid, che lo rendono ufficialmente questionable per la sfida di questa notte. Lo riporta Dave McMenamin:

The Lakers say that Anthony Davis is questionable for tonight with flu-like symptoms. The team clarified that it is non-COVID related. — Dave McMenamin (@mcten) November 23, 2021

L’attacco dei Lakers potrebbe quindi dover essere sostenuto per intero da Russell Westbrook. Una situazione non nuova per l’ex OKC, abituato a dare il meglio di sé quando chiamato a trascinare da solo un’intera squadra alla vittoria.

