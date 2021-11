NBA, Rudy Gobert commenta lo stato di forma dei Jazz: “Questa è la squadra che vogliamo essere”

La vittoria schiacciante degli Utah Jazz sui Sacramento Kings passa inevitabilmente per tutto ciò che Quin Snyder aveva fatto di buon durante la scorsa annata, portando la sua squadra in vetta ad Ovest.

Il gioco dei Jazz sembra essere tornato quello dei tempi migliori, e la dimostrazione sono i sei giocatori mandati in doppia cifra per quanto riguarda i punti. Grande protagonista Rudy Gobert, con la sua quinta doppia doppia consecutiva, a suon di punti e rimbalzi, questa volta 21 e 14.

Rudy Gobert è risultato fondamentale anche dal punto di vista della precisione, mettendo a segno ben otto tiri su 12, allungando così la sua striscia in NBA di 51 partite consecutive con più del 50% dal campo. Nel postpartita ha commentato così la prestazione dei suoi.

“Stiamo giocando in modo diverso come squadra. Stiamo muovendo meglio la palla. Quando giochiamo in questo modo, anche io ho la possibilità di giocare di più e di conseguenza anche prendere più rimbalzi offensivi. Questa è la squadra che vogliamo essere. Difficile da difendere e divertente da vedere, dobbiamo giocare così.”