NBA, Bradley Beal lancia Washington: “Le vittorie sporche significano tanto”

Dopo essere andati sotto di ben 16 punti, averne segnati solamente 15 nel secondo quarto e aver collezionato ben 20 palle perse, i Washington Wizards sono riusciti a vincere il confronto con una squadra molto dura come i Miami Heat.

Battere la squadra della Florida in quello che è considerato il loro campo per eccellenza ha sorpreso tutti: non solo i tifosi, ma anche i vari addetti ai lavori si sono complimentati con il coach Wes Unseld Jr per aver costruito una mentalità completamente nuova nei capitolini.

I Wizards sono migliorati tantissimo non solo dal punto di vista offensivo, dato che sono stati capaci di togliere la palla dalle mani di Bradley Beal e diventare imprevedibili, ma soprattutto in difesa, dove hanno fatto un grande salto di qualità.

La franchigia della capitale si trova in questo momento in uno stato di grazia che li vede posizionati nelle primissime posizioni a Est. L’entusiasmo è tanto nell’ambiente e la vittoria è stata commentata prima da Beal e poi dal compagno Dinwiddie.

“L’unica cosa che importa è vincere le partite. Finché il nostro record aumenta nel numero delle vittorie, a chi importa in che modo vinciamo? Faremo in modo di far funzionare meglio il nostro sistema. Stasera non siamo stati perfetti, ma siamo riusciti a vincere, amo questa sensazione.” Partite come questa sottolineano il nostro lavoro duro. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e a difendere bene, per tutto l’anno. Questo tipo di gioco ci darà risultati nei Playoff.”

