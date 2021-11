NBA, la lega richiama JaVale McGee per i suoi occhiali protettivi

A causa di un dolorosissimo colpo accusato all’occhio all’inizio di novembre, Javale McGee indossa regolarmente, in via precauzionale, un paio di occhiali protettivi nell’intervallo di tempo in cui viene impiegato da coach Monty Williams. A questo riguardo, il centro dei Phoenix Suns è recentemente sceso in campo provvisto di lenti oscuranti, destando l’attenzione dei piani alti della NBA, sempre molto attenti alla connotazione cromatica degli articoli indossati dai giocatori sul parquet.

Di seguito le parole di McGee, intervistato oggi al termine della seduta d’allenamento in merito all’accaduto:

“Contro Memphis, al termine della scorsa settimana, ho optato per un paio di occhiali protettivi meno banali del solito. Ero semplicemente curioso di valutare l’effettiva impiegabilità delle lenti oscurate in campo, senza ipotizzare che la lega potesse deferirmi. Dopo il secondo fallo personale, sono stato richiamato in panchina e, a distanza di qualche istante, un membro dello staff mi ha chiesto di seguirlo negli spogliatoi. Mi sono ritrovato di fronte alcuni funzionari della NBA, che mi hanno intimato di lasciare gli occhiali scuri in spogliatoio e cambiare tipo di protezione, assicurandomi che, se fossi nuovamente tornato in panchina con quelle lenti, avrei ricevuto una multa piuttosto salata. In quel momento, non ho più pensato a nessun esperimento, ritenendo più intelligente risparmiare i miei soldi”.

Leggi anche:

NBA, primo allenamento 5 vs. 5 per Klay Thompson

NBA, Monty Williams: “Questi Suns hanno la mentalità vincente”

NBA, James Harden: “Vittoria importante, ma dobbiamo migliorare”