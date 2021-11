I Phoenix Suns centrano la decima vittoria stagionale grazie al successo di questa notte contro i Dallas Mavericks: protagonisti assoluti della serata Devin Booker con i suoi 24 punti, Deandre Ayton e la sua doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi, mentre Chris Paul si prende il trono del miglior assistman della partita, con ben 14 passaggi vincenti a referto. Una vittoria importante contro una grande squadra che inorgoglisce Monty Williams.

THIS IS SUNS BASKETBALL! pic.twitter.com/hMlfdIiSnv — Phoenix Suns (@Suns) November 18, 2021

Monty Williams e la mentalità dei suoi Suns

A detta di coach Monty Williams i suoi giocatori non hanno fatto molto bene al tiro ma, nonostante questo, sono comunque saliti in cattedra per accaparrarsi in tutti modi la vittoria, dimostrando di avere una forte mentalità vincente. Queste le parole dell’allenatore dei Suns nel post partita:

“Non abbiamo tirato tanto questa sera, ma siamo riusciti comunque a imporci: quando si sono imposti, i ragazzi hanno tirato fuori il meglio, mettendo tiri importanti e segnando punti pesanti. Abbiamo una grande mentalità vincente, una mentalità che del ‘Let it fly’, così possiamo fare grandi cose”

Devin Booker contento di Monty Williams e di come sta andando la squadra

Il protagonista della serata in casa Suns è Devin Booker che, nel post gara, non nasconde la sua soddisfazione per la vittoria e tesse le lodi al suo allenatore Monty Williams:

“Mi è piaciuto come abbiamo vinto: non abbiamo espresso il nostro modo di giocare, ma ne abbiamo trovato un altro. Questa è la chiave del basket, trovare altre possibilità: questo è possibile solo quando hai dei compagni intelligenti e preparati e un allenatore che sa come guidarti”

BOOKER HITS FROM PRESCOTT pic.twitter.com/4iV2etbMyS — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) November 18, 2021

I Mavs e i Suns si riaffronteranno nella notte tra venerdì e sabato, sempre in Arizona.

Leggi anche:

NBA, James Harden: “Vittoria importante, ma dobbiamo migliorare”

Draymond Green alza il volume della radio: in arrivo podcast a tema NBA

NBA, Giannis Antetokounmpo mostruoso: 47 punti contro i Lakers