NBA, Chris McGowan si dimette da presidente dei Blazers

Mentre sul campo i Portland Trail Blazers sono ancora alla ricerca della migliore forma (anche se Damian Lillard sembra in leggera ripresa), le cose fuori dal parquet non sono al momento particolarmente incoraggianti per la franchigia. Sembra infatti che Chris McGowan, presidente e CEO del team, abbia annunciato le proprie dimissioni.

Dopo 9 anni da leader dei Trail Blazers, McGowan lascerà ufficialmente la propria carica il 26 novembre. Nel frattempo, l’ormai ex-CEO del team ha rilasciato una dichiarazione per ringraziare tifosi ed addetti ai lavori:

È stato un piacere essere al servizio dei nostri fan e team partner, e auguro solo successi a chiunque a Rip City.

Sembra che il nuovo presidente sarà ora Dewayne Hawkins, chief commercial officer e vice-presidente esecutivo di Portland.

Dimissioni di Chris McGowan: le motivazioni

Il gesto di McGowan non è in realtà il frutto di una scelta puramente personale: la lega ha infatti aperto un’investigazione privata sulla condotta nell’ambiente di lavoro dell’organizzazione circa una settimana fa, citando episodi di intimidazione e bullismo riconducibili alla dirigenza dei Blazers. Il principale imputato di questi episodi era stato Neil Olshey (GM della squadra), che a questo punto non è l’unico membro dello staff di Portland obbligato a dare delle risposte.

Leggi anche:

NBA, David Griffin rischia il posto come GM dei Pelicans

La NBA ha inflitto una multa di $ 110.000 a quattro giocatori espulsi in Jazz-Pacers

NBA, Kyle Kuzma ai tifosi di Cleveland: “Senza LeBron non valete niente”