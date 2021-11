NBA, Tim Hardaway sicuro: “I Chicago Bulls sono tornati”

Continua l’inizio di stagione decisamente positivo per i Chicago Bulls che nella notte hanno regolato anche i Dallas Mavericks con il risultato di 117-107. All’inizio di questa settimana, i Bulls hanno battuto anche Brooklyn e attualmente sono secondi nella Eastern Conference proprio davanti ai Nets, con un record di 8-3. Per lo stupore di Tim Hardaway Jr. che a fine partita ha commentato in questa maniera:

“Tutto quello che posso dire è che i Bulls sono tornati.”

Successivamente, sono arrivate anche le parole di Alex Caruso, uno dei nuovi innesti della scorsa offseason, il quale ha voluto dare merito al collettivo, negando però le definizione dell’ala di Dallas:

“Siamo quadrati e cerchiamo sempre un modo di vincere… e questo è un segno di una buona squadra, credo. Ci sono ancora parecchie cose in cui possiamo migliorare ulteriormente, che è probabilmente la cosa più incoraggiante per me. Abbiamo fatto solo 11 partite, non credo si possa dire che una squadra sia effettivamente “tornata” ai fasti di un tempo, soprattutto se si parla di una franchigia di prestigio come questa. Hanno vinto tre titoli di fila due volte. Quindi dire che i Bulls sono “tornati” è un po’ troppo.”

Leggi Anche

NBA, Alex Caruso parla del suo addio ai Los Angeles Lakers

NBA, colpo di frusta per Morris: salta la prossima partita degli Heat

Scontro Jokic-Morris: multe e una gara di sospensione per l’MVP NBA