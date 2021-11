NBA, LaMarcus Aldridge: “Sono rinato come uomo e come giocatore dopo il ritorno in campo”

Sebbene l’intrusione di una spiacevole aritmia da sforzo lo avesse costretto al ritiro precauzionale al termine della scorsa stagione, LaMarcus Aldridge, dopo aver inaspettatamente ottenuto il consenso medico per la ripresa dell’attività agonistica a settembre, è tornato in campo con la maglia dei Brooklyn Nets, desideroso di coronare la sua sedicesima stagione da professionista con la conquista del suo primo titolo NBA.

Nelle dieci partite disputate sino ad ora, l’ex giocatore di Blazers e Spurs ha mantenuto una solida media di 12.3 punti e 5.2 rimbalzi a partita, tirando con il 62.7% dal campo. In aggiunta, la prolungata decisione di Steve Nash di tenerlo in campo per circa venti minuti ogni sera testimonia, aldilà delle inappuntabili qualità tecniche, una tenuta aerobica di assoluto livello, quasi dimentica della convalescenza forzata dello scorso semestre.

Di seguito, le parole rilasciate ai microfoni di NBC Sports dal lungo texano, visibilmente orgoglioso di poter ancora far la differenza in campo grazie alla ritrovata sanità fisica:

“Sono rinato come uomo e come giocatore dopo il ritorno in campo. Il ritiro, fortunatamente temporaneo, della scorsa primavera mi portò via non solo la mia passione più grande, ma anche tanti aspetti della quotidianità che troppo spesso sorvoliamo con sufficienza. Dopo aver ottenuto il via libera, mi sono ripromesso di valorizzare questa seconda opportunità. Mi godo ogni singolo istante sul parquet, sapendo per giunta di poter contare su una squadra che ambisce al titolo. Incrociando le dita, questa non sarà la mia ultima stagione ad alto livello. Posso offrire ancora molto al mondo della pallacanestro”.