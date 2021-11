NBA: Kevin Love e Tobias Harris si fermano per il protocollo anti-Covid

Nonostante le tante controversie che hanno caratterizzato la questione vaccini in NBA, con Kyrie Irving in prima linea tra i “contestatori”, la stragrande maggioranza dei giocatori ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione. Essa ha dato i suoi frutti, riducendo in maniera drastica il numero di giocatori che si sono dovuti fermare dopo essere entrati nel severo protocollo anti-Covid NBA.

Il protocollo, tra i più severi di tutto il mondo sportivo, ha permesso alla lega di terminare la sua storica stagione nella bolla di Orlando e di portare a termine la scorsa senza troppi scossoni. Il vaccino ha di fatto svoltato la situazione, anche se qualche contagio continua comunque a esserci.

Gli ultimi casi sono quelli di Tobias Harris e Kevin Love, out fino a data da destinarsi proprio perché costretti a fermarsi dopo essere stati, con tutta probabilità, contagiati:

76ers forward Tobias Harris is expected to miss several games in the NBA’s health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harris entered protocols tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2021

Cavaliers’ Kevin Love has entered health and safety protocols and is expected to miss several games, sources tell @TheAthletic @Stadium. Love is averaging 9.9 points and 7.3 rebounds this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2021

Cavaliers e Sixers dovranno quindi fare a meno di due dei loro migliori giocatori. I Cavs hanno iniziato la stagione in maniera molto positiva, con il nucleo di giovani promesse che sembra aver iniziato a trovare una certa intesa, come fatto intendere da Jarrett Allen.

I Sixers invece sono ancora alle prese con la grana Simmons, ancora ben lontana dall’arrivare ad una soluzione ottimale e definitiva. Il numero 25 è ancora sospeso dalle attività di squadra, dopo essere stato cacciato dagli allenamenti da coach Doc Rivers.

