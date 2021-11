Una vittoria combattuta quella dei Cleveland Cavaliers di stanotte su Charlotte, un successo che vede le firme di Lauri Markkanen e Jarrett Allen, i migliori marcatori della squadra. Ed è proprio Allen che manda un messaggio a tutte le altre squadre della lega: nessuno può sottovalutare i Cavs.

Una bella prova corale che ha permesso ai Cavs di battere una delle squadre più in forma della Eastern Conference. Jarrett Allen, autore di una prestazione da 24 punti e 16 rimbalzi, ribadisce che per molto tempo Cleveland è stata sottovalutata ma che, ora, la musica è cambiata:

“Nel primo quarto siamo entrati alla grande, dopo abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo resistito. Sono contento per il gruppo, da quest’estate abbiamo lavorato sodo e ora raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Vogliamo che in ogni partita gli avversari sanno che dovranno faticare: gli altri anni non era così, ci guardavano perché eravamo una preda facile. Ma quest’anno nessuno deve sottovalutarci perché giocheremo sempre come sappiamo fare, come stasera”

Finishing a five-game, eight-day road trip, @_bigjayy_ and the @cavs could have easily let up, especially as the Hornets mounted big runs.

Instead, they locked in and scrapped their way to a win.#LetEmKnow | @Angel_Gray1 pic.twitter.com/0VpkBCRug8

