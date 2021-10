NBA, James Harden parla del suo periodo no: “Tornerò ad essere me stesso”

L’inizio di stagione dei Brooklyn Nets è stato molto difficile. Tralasciando il solito (ed inarrestabile) KD, infatti, la squadra sta faticando senza Kyrie Irving, anche considerando la condizione di James Harden, decisamente non in stato di grazia.

Dopo 5 partite decisamente al di sotto dei propri standard, The Beard sembra però vicino a ritrovare il ritmo assente nelle prime uscite con Brooklyn. Harden ha infatti avuto una prestazione da incorniciare contro gli Indiana Pacers, mettendo a referto 29 punti, 8 rimbalzi e 8 assist nel successo dei suoi.

Queste le parole del giocatore nella conferenza post-partita, riportate da ESPN:

Continuo a ripeterlo, mi sento meglio dopo ogni partita. Continuo a lavorare durante i giorni di riposo, i giorni in cui non ci sono partite e quando ci sono le partite continuo ad attaccare il canestro e a prendere i miei soliti tiri. Sarò più continuo e tornerò ad essere me stesso ancora.

Harden ha poi risposto ad una domanda riguardo i tiri liberi (sono stati ben 19 durante il match con i Pacers), componente del gioco della guardia ormai da diversi anni:

Sono stato soltanto aggressivo. Durante le prime partite, non lo sono stato. Sono stato aggressivo a tratti, ma ho sempre cercato di contenermi per gli ultimi quarti. [Contro Indiana] ho avuto esplosività e velocità per arrivare nelle mie zone preferite, sia per arrivare a canestro, sia per tirare. Mi sono sentito abbastanza bene per tutta la partita.