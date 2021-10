NBA, LeBron James commenta la prestazione di Carmelo Anthony

Vittoria importante e faticosa per i Los Angeles Lakers. Contro Memphis, i gialloviola l’hanno spuntata solamente negli ultimi minuti dopo un match sostanzialmente equilibrato. Il mattatore della serata per i californiani è stato Carmelo Anthony, autore di 28 punti che hanno permesso alla compagine di coach Vogel di gioire per la prima volta in stagione. Tra le altre cose, Melo è diventato il nono miglior marcatore nella storia della NBA. Un traguardo particolarmente apprezzato anche da LeBron James, suo amico di lunga data, il quale ha parlato così di Melo:

“Penso che sia sempre più dolce quando vinci e ancora più dolce quando accade in maniera naturale, con la sua qualità. Ha giocato una partita in pieno ritmo. Raggiungere il nono posto di tutti i tempi nella classifica marcatori è qualcosa di speciale. Di solito, quando qualcuno dei miei amici raggiunge questo tipo di risultati, gli scrivo un messaggio o lo chiamo direttamente su Facetime e metto qualcosa sui social media. In questo caso, devo farlo di persona perché ora Melo è il mio compagno di squadra. Lo farò di persona. Ed è speciale anche per me.”

I Lakers, nella prossima partita affronteranno i San Antonio Spurs per provare a dare continuità di risultato dopo una pre-stagione rivedibile ed un inizio di regular season ancora più difficile.

