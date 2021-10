Bob Pettit commenta l’NBA Top 75 All-Time

Bob Pettit, leggenda degli Atlanta Hawks e primo MVP della NBA, è entrato nell’elenco dei 75 migliori giocatori della storia della lega. Nella sua carriera Pettit è diventato il primo giocatore ad arrivare a quota 20000 punti segnati, riuscendo inoltre a battere Bill Russell alle Finals. In una lunga intervista con il giornalista Bryan Kalbrosky di HoopsHype, Pettit ha toccato diversi temi, iniziando dal citare il suo giocatore preferito della NBA contemporanea:

“Il mio giocatore preferito da guardare è Kevin Durant. Io mi considero un’ala. Lui è un giocatore incredibile ma è il giocatore che guardo con maggiore attenzione perché gioca nel mio stesso ruolo. So che ai miei tempi non avrei voluto giocare contro di lui. Penso che sarebbe stato efficiente come è ora. In ogni tempo KD sarebbe stato un giocatore sorprendente e formidabile. È uno di quei giocatori che ti fa rimanere a bocca aperta”

Pettit ha continuato parlando di alcuni dei migliori giocatori affrontanti nella sua carriera, incoronando Bill Russell come il miglior giocatore di sempre:

“Ho giocato contro alcuni dei migliori cestisti di sempre. Quando inizi a parlare dei centri, diventa difficile non citare Wilt Chamberlain e Bill Russell. Secondo me Russell è il più grande giocatore di sempre. Sceglierei solo lui per costruire una squadra. E anche i Lakers avevano due stelle fantastiche come Elgin Baylor e Jerry West. Poi c’era anche Oscar Robertson, sicuramente uno dei cestisti più completi di sempre. Questi ragazzi potrebbero giocare sempre, in ogni momento della storia della lega”