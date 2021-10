Preseason NBA, Steph Curry scalda i tifosi Warriors: cori “MVP, MVP” per lui

30’ in campo e solita, proverbiale giornata in ufficio per il numero 30 più elettrizzante della NBA. Nell’ultimo impegno di pre-stagione dei Golden State Warriors, Steph Curry ha mandato un chiaro messaggio all’intera lega mettendo a referto 41 punti, 9 rimbalzi, due assist e altrettante palle rubate nella vittoria dei californiani contro Portland. Golden State chiude imbattuta la propria fase di preparazione (5-0). Esordio in regular season, contro i Los Angeles Lakers, fissato per l’Opening Night 2021-2022 – nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre.

I CORI DAGLI SPALTI PER STEPH CURRY

Il gioco da 4 punti a fine terzo quarto, il secondo in rapida successione, ha caricato l’atmosfera del Chase Center. Il pubblico di fede Warriors ha voluto omaggiare la stella di casa con dei cori insoliti, se non altro considerando il momento di rodaggio della squadra e la valenza relativa dell’incontro.

Steph getting MVP chants in the preseason 😂 pic.twitter.com/RIILHYzHvh — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 16, 2021

Leggi anche:

Preseason NBA, Curry illegale da 41 punti, bene Knicks e Bulls. KO Bradley Beal

Mercato NBA, Avery Bradley tagliato dai Golden State Warriors

Mercato NBA, Charlotte taglia LiAngelo Ball dopo nemmeno 24 ore