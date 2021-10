Preseason NBA, Curry illegale da 41 punti, bene Knicks e Bulls. KO Bradley Beal

Ultimo giorno di preseason NBA con 8 partite in programma. Iniziamo con gli Warriors, che finiscono imbattuti con un record perfetto di 5-0. Stephen Curry ha chiuso in grande stile con 41 punti, 9 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi in 30 minuti nella vittoria su Portland. I Bulls con 31 punti di Zach LaVine e 23 punti e 8 rimbalzi firmati Nikola Vucevic hanno dominato i Grizzlies di Jaren Jackson Jr. (29 punti e 7 rimbalzi ).

Julius Randle ha regalato la vittoria ai Knicks (4-0) allo scadere grazie ad un tiro da 6 metri contro gli Wizards. Derrick Rose è il capocannoniere della partita con 28 punti messi a referto. Solo 8 punti in 25 minuti per Evan Fournier. Bradley Beal si è fatto male al ginocchio e ha giocato solo 9 minuti. Miami – grazie ad un ottimo apporto da Jimmy Butler (25 punti, 4 assist) e Tyler Herro (29 punti, 6 rimbalzi, 4 assist) ha battuto Boston. Gli Spurs hanno invece regolato i Rockets.

Dallas, con la second unit ha sconfitto Milwaukee. Giannis ha giocato 25 minuti mettendo a refereto 26 punti e 10 rimbalzi. Jalen Brunson è stato il miglior Mav con 17 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Cleveland ha domato Indiana, mentre Detroit ha regolato i 76ers.

Warriors – Blazers 119-97

Heat – Celtics 121-100

Pistons – Sixers 112-108

Cavs – Pacers 110-94

Knicks – Wizards 115-113

Bulls – Grizzlies 118-105

Mavs – Bucks 114-103

Spurs – Rockets 126-98

