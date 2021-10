NBA, Doc Rivers sul sostituto di Simmons: “O Maxey o Milton”

Doc Rivers è alla ricerca di un sostituto per il ruolo di point guard titolare dopo l’hold out di Ben Simmons. L’head coach dei Sixers ha aggiunto che il nuovo play non deve venire dal mercato: in squadra ci sono già due giocatori pronti a giocare. Stiamo parlando di Tyrese Maxey e Shake Milton.

Il primo, scelto alla 21esima assoluta nello scorso Draft, ha avuto una buona stagione da rookie, giocando 61 partite e otto da titolare. Maxey ha iniziato da titolare anche la prima partita di preseason contro i Raptors, con una prestazione però in chiaroscuro. E nella seconda amichevole contro Toronto, quando tutti pensavano che l’ex Kentucky avesse ormai il posto assicurato, Rivers ha lanciato da titolare Shake Milton. A fine partita l’head coach dei Sixers ha confermato che i due sono in competizione per il ruolo:

“Stiamo guardando a due giocatori molto diversi. Penso che Shake Milton abbia giocato molto bene. Penso si sia adattato, perché all’inizio ha avuto delle difficoltà ma poi ha iniziato a giocare molto bene. Quindi, sì, è una competizione”

I due hanno caratteristiche molto diverse, che Doc Rivers ha così riassunto:

“Shake ci può dare una spaziatura migliore in attacco con il suo tiro, Maxey ci porta invece velocità ed energia in transizione offensiva. Stanno entrambi crescendo rapidamente, e stanno imparando a gestire ogni situazione con la palla in mano. In difesa è meglio Maxey”

Doc Rivers ha ancora tempo per decidere chi partirà titolare per la prima di stagione, in programma il 21 ottobre contro i Pelicans. La scelta quasi sicuramente ricadrà su uno dei due, dato che è assai difficile aspettarsi un arrivo dal mercato:

“Siamo apposto così, ma saremo felici se riusciremo ad aggiungere a roster qualche altro talento. Non sono però preoccupato per chi non abbiamo [Ben Simmons]. Vogliamo vincere con i ragazzi del nostro gruppo: è questo che ho sempre pensato”

