Kenneth Faried firma con il CSKA Mosca

Kenneth Faried ha deciso di proseguire la sua carriera cestistica con il CSKA Mosca. È durata molto poco la sua parentesi a Porto Rico, in forza ai Leones de Ponce, di Porto Rico: appena ha ricevuto la chiamata del CSKA, Faried non ha esitato. L’ala grande sostituirà Nikola Milutinov, giocatore del CSKA infortunatosi contro l’Olimpia Milano in occasione del debutto stagionale in Eurolega.

In carriera Faried ha vestito la maglia di diverse squadre NBA, come i Denver Nuggets e i Brooklyn Nets. Il giocatore non disputa una partita NBA dalla stagione 2018-19, quando si divise tra Nets e Rockets, rispettivamente nella prima e nella seconda metà dell’annata. In quella stagione giocò solamente 37 partite, mettendo a referto di media 10.4 punti e 5.6 rimbalzi.

Nella sua carriera NBA ha giocato ben sette stagioni, sei delle quali con i Denver Nuggets. Al suo primo anno – 2011-12 – venne inserito nel primo quintetto dedicato ai rookie.

